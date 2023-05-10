Не забули меценати від спорту й про внутрішньо переміщених осіб.

Волонтери та благодійники продовжують тримати гуманітарний фронт. Кілька тонн допомоги зібрало керівництво футбольного клубу "Динамо" (Київ) для наших захисників та переселенців. Уже незабаром усе найнеобхідніше отримають бійці Збройних сил України, Прикордонної служби, а також переселенці в різних регіонах держави. Що саме благодійники завантажили у фури - дивіться.

Вантажники до країв заповнюють великі машини продуктами та гігієнічними наборами. Обсяги допомоги - вражають!

Понад 30 тонн вантажу! Частину цієї допомоги отримають наші захисники. Зокрема, ті, хто в умовах війни захищають від ворога державні кордони.

Прикордонники роздивляються вантаж. Кажуть - така допомога саме на часі.

Це швидко приготувати, це компактно та ситно.

Не забули меценати від спорту й про внутрішньо переміщених осіб. Серед людей, яким через обстріли довелося залишити свої домівки, - чимало дітей. Для них - спеціалізоване харчування.

Віталій Сівков, перший віце-президент ФК "Динамо" (Київ):

Є один вантаж, який мене за душу дуже достає - це дитяче харчування. Для самих маленьких, до одного рочку. І їм дісталася ця біда, і на їхню долю прийшло. Хоч вони не все розуміють, що відбувається навкруги їх. В нашій роботі ми знайшли можливість дати певну кількість вантажів і для таких маленьких

Військовослужбовиця Збройних сил України:

На данний час не завжди є всі продукти, не всі речі, які необхідні для першого часу, щоб люди, які переселилися з інших областей, де дійсно ідуть велика бойова активність.

Вже сьогодні ці п'ять машин повезуть гуманітарку до різних регіонів країни, аби допомогти нашим захисникам протистояти ворожій навалі, а всім нужденним - витримати скрутні часи війни.

Віталій Сівков, перший віце-президент ФК "Динамо" (Київ):

Є робота, є люди, є фонд братів Суркісів, які ставлять собі за мету - допомогти країні, допомогти людям і вони це роблять.

Військовослужбовець Державної Прикордонної служби України:

Неодноразово допомагають нам. Від всього Державної прикордонної служби України - дякую велике. Слава Україні! Перемога за нами.

Благодійники наголошують - вони й надалі підтримуватимуть бійців, які протистоять російській орді, та всім тим, хто в умовах війни потребує допомоги.

Віталій Сівков, перший віце-президент ФК "Динамо" (Київ):

Нові вантажі йдуть, вони ідуть довгу дорогу. Через партнерів у Сполучених Штатах, через партнерів в Європі, вони надходять до портів, де ми їх підхоплюємо і доставляємо по місцю призначення.

Ця робота іде кожен день, кожен день, поки не пролунає парад перемоги в місті Києві.