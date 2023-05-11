І про ще одну так звану "адекватну" відповідь від окупантів. Колишнього радника глави Офісу президента Володимира Зеленського - Олексія Арестовича - росія внесла до переліку терористів та екстремістів. Сам Арестович відреагував на це словами "дрібниця, а приємно".

Приємні новини маємо і з фронту. На Луганщині наші військові "відмінусували" склади з боєприпасами та технікою окупантів. Про ситуацію на східному фронті - в огляді Євгена Соломіна.

В Алчевську тривога - і вибухи на складі з боєкомплектами, паливозаправниками та технікою окупантів.

У Алмазній та Кадіївці - бавовна. І мінус готель із рашистами. Тут вони квартирували в надії невдовзі підсилити позиції на фронті.

У Луганську, приміщення ще трьох місцевих лікарень повністю облаштовані під військові шпиталі та заповнені пораненими. Прифронтова Кремінна, як і раніше, закрита для в'їзду та виїзду. Загарбники пропускають до міста лише місцевих. На Сватівсько-Кремінському напрямку - позиційні бої. Найважча ситуація в районі Серебрянського заповідника.

Лісництво розкинулось між деокупованим Ямполем та героїчною Білогорівкою. І ліс став природньою перешкодою для ворога на цьому шляху.

Олександр, військовослужбовець Національної гвардії України:

Я так розумію, їм поставлена їм задача Донецьку та Луганську області повністю взяти. Бахмут туди входить. Щоб потім вийти на Слов'янськ-Краматорськ. Але у них нічого не виходить.

До позицій російських військ - зовсім недалеко. Та ліс і болото стали значними перешкодами для окупантів. Через постійні обстріли у заповіднику вже утворилися ділянки, на яких не лишилося дерев - їх наче скосило. У таких місцях важче тримати позиції.

Зверху скидує дрон отаку гранату. Не вб'є, але будеш покалічений.

Тут стоять нацгвардійці 5-ої Слобожанської бригади. Відразу після звільнення Харківщини батальйонну групу перекинули для ведення оборонних та штурмових дій на Кремінський напрямок.

Прильоти кожний день. Б'ють нас! Але ми тримаємось!

Деокуповані населені пункти Невське, Греківка, Макіївка та Новолюбівка через близькість до позицій ворога та постійні обстріли - на межі гуманітарної катастрофи. Проте тут продовжує жити понад 100 мешканців.

- Як справи у вас? - Нормально! - Виїжджати збираєтесь? - Поки ні! - Бережіть себе!

Правоохоронці та військові - єдині, хто сюди може прорватися. Цього разу, поліцейські привезли хліб, свічки, сірники та будівельну плівку, якою можна закрити пошкоджені вікна та двері.

Аби люди змогли зателефонувати рідним, поліцейські розгорнули супутниковий зв'язок "Starlink".

Це Донеччина. Фортеця Бахмут.

Обходимо з іншої сторони й прикриваємось. Перший за ним!

Це відео 3-ї штурмової бригади з-під Бахмута. Бійці заходять на позиції русні.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ:

Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.

Вранці зазнав обстрілів Слов'янськ. Унаслідок удару почалася пожежа у житлових будинках приватного сектору.

Рашисти знову принесли смерть.

Частина обійсть зруйновано.

Вадим Лях, начальник Словянської міської військової адміністрації:

На жаль, місто обстріляли. Одна людина поранена. Тримаємось, ми разом! Бережіть себе!

Окупанти продовжують тиснути на всій лінії фронту. Найзапекліші бої тривають, крім Бахмута, за Мар'їнку. Хоча цього міста більше немає. Його окупанти знищили.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Протягом минулої доби противник завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

Евакуація з Донеччини триває. Найважче і найнебезпечніше вивозити людей з-під Бахмута та Авдіївки. Але виїхати можна. І це нині єдиний спосіб вижити.