Одна людина загинула та 11 отримали поранення внаслідок російських обстрілів. Так завершується четвер, 11 травня, на Донеччині. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Станом на зараз ситуація лишається напруженою, лінія фронту під постійними обстрілами. Сьогодні вдень було обстріляно Слов'янськ. За результатами ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, було пряме влучання в домогосподарство, в приватний будинок. Жодного відношення до військових обєктів він не мав. Поранення дістали дві особи. Одна жінка 1930 року народження померла у лікарні. Тобто, одна особа поранена, одна загинула.

У Торецьку у другій половині дня був ракетний удар, спочатку повідомили. Потім за уламками й експертизою вибухотехніків з'ясували, що було здійснено обстріл з РСЗВ "Ураган", за результатами якого поранення дістали вісім осіб і пошкоджено щонайменше три багатоповерхових будинки.