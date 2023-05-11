У Слов'янську пролунав потужний вибух [ Редагувати ]
У четвер, 11 травня, у Слов'янську пролунав потужний вибух.
У місті пролунав один потужний вибух. Наразі в регіоні повітряну тривогу не оголошували.
Офіційної інформації від представників влади чи військових наразі немає.
Слов'янськ знаходиться за майже 25 кілометрів від лінії фронту і періодично обстрілюється російськими військами.
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