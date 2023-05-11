Після офіційної частини рятувальники продемонстрували свої вміння в користуванні новим устаткуванням.

Рятувальники ДСНС отримали черговий пакет допомоги від уряду Франції. Передати нове обладнання приїхав Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні, Етьєн де Понсен. Докладніше в матеріалі - Юрія Куцого.

Армія спасіння - саме так називають Державну службу з надзвичайних ситуацій. Рятувальники та рятувальниці - одні з перших, хто прямує в місця влучання ворожих ракет або безпілотників. Їхня зброя - це домкрати, перфоратори, відбійні молотки. Пожежно-рятувальну та аварійно-рятувальну техніку для ДСНС надіслав уряд Французької Республіки.

Це обладнання було зібрано з усіх куточків Франції, дещо нове, а дещо було у використанні ваших французьких колег, але, на жаль, на цей час вам воно потрібніше. Тому, пане голово, вручаю вам цей сертифікат.

Передав це обладнання Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні. Він своєю чергою зауважив, що ця допомога - це прояв солідарності, який на сьогодні охопив всю Францію.

Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні:

З початку повномаштабного вторгнення 24-го лютого минулого року Франція з усіх сил намагається підтримувати Україну. Також з перших днів війни ми започаткували співпрацю з ДСНС України, надаючи вкрай необхідну матеріальну допомогу.

Це вже п'ята партія допомоги, яку надав Французький Уряд українським рятувальникам. Голова ДСНС України Сергій Крук подякував за підтримку Французькій Республіці та зауважив, що нині є величезна потреба у техніці, бо в українських рятувальників роботи вкрай багато.

Сергій Крук, голова ДСНС України:

Допомога, яка надана французькою стороною, вона надзвичайно актуальна, вона підсилить наші підрозділи, вона забезпечить оперативність надання допомоги людям та убезпечить наших рятувальників від травм.

Після офіційної частини рятувальники продемонстрували свої вміння в користуванні новим устаткуванням.

Сергій Северенчук, начальник частини аварійно-рятувальних робіт:

В мене всі хлопці, які виконують роботи на багатоповерхівках, вони працюють на висоті. Це альпіністи. І там їм потрібно таке обладнання, яке буде легеньке, щоб вони могли обрізати плиту і всякі комунікації, які там знаходяться на цьому завалі.

Попри порівняно малу вагу, нові прилади на акумуляторах не поступаються потужністю бензиновим, навіть більше - мають перевагу - не забруднюють повітря.