У Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери - ОК "Південь" [ Редагувати ]
На тимчасово окупованій частині Херсонської області окупанти відібрали катери у місцевих жителів. Про це повідомляється у Telegram спікера ОК "Південь" Telegram.
Днями росіяни провели катери "офіційно" і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС рф.
Згідно з його даними, близько 100 човнів було відібрано у місцевого населення за вказівкою колаборанта. Таким чином, за словами речника, зрадник хоче прислужити російським військовим, аби перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах.
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