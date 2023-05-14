Польща зафіксувала у своєму повітряному просторі літальний об'єкт, який увійшов з території Білорусі. Вважають, що це може бути російський розвідувальний апарат. І це вже не вперше, коли рф нахабно влазить в простір країни НАТО. Як росія намагається шпигувати за Альянсом, - наш наступний сюжет.

Рік повномасштабної війни став невдалим не лише для росіян, які пачками гинуть та калічаться в Україні, а й для росіян, які шпигують у Європі. Європейські країни одна за одною викривали агентів рф, заарештовували їх і видворяли. Шпигунська мережа рф - втрачала гравців. І продовжує слабнути. Зокрема, на території Польщі було ліквідовано мережу шпигунів з десятка осіб, які становили загрозу критичній інфраструктурі країни.

Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі:

Це була шпигунська група, вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, загроза була реальною.

Проте ліквідація шпигунських мереж не зав'язує руки росіянам. Винюхувати, що відбувається в країнах НАТО, вони намагаються за допомоги техніки.

Міністерство оборони Польщі:

Центр повітряних операцій зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об'єкта, який прилетів з напрямку Білорусі. Ймовірно, це повітряна куля спостереження. Біля Рипіна втрачено радіолокаційний зв'язок.

Чи знайшли повітряну кулю - не повідомляється. Але Рипін - майже за 300 км від кордону з Білоруссю. Тому навряд це був "випадковий" політ. Настрожує ще й те, що нещодавно поляки виявили уламки російської крилатої ракети Х-55, що була випущена з Білорусі ще 16 грудня торік. Як з'ясувалося, військові весь цей час знали про те, що ракета впала у лісах поблизу Бдигоща країни НАТО, але ніяк не могли її знайти.

Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі:

Одразу після появи інформації, що об'єкт, знайдений під Бидгощем, може бути російською крилатою ракетою, я ініціював інспекцію в оперативному командуванні, яке згідно зі законом про захист вітчизни відповідає за захист кордону у повітряному просторі.

Нахабну розвідку росіяни ведуть не лише у Польщі. За даними розслідування європейських журналістів, рф проводить картографування енергетичних об'єктів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. І роблять це за допомогою і військових, і цивільних суден, на яких перебувають озброєні люди. Самі ж росіяни кажуть, що проводять морські дослідження. Втім, що це брехня - видає їхній постійний маршрут навколо однієї місцевості.

Тер'є Онвік, експедитор:

Це абсолютно нелогічна схема руху для траулера. Можливо, там була шалена кількість риби, але ж все одно… Він проходив над такою обмеженою територією 130 разів. Це точно незвичайна активність риболовного судна.

За словами керівника розвідки поліції Данії Андреса Хенріксена, таким чином росія готується до конфлікту із Заходом і вже шукає можливості, як паралізувати північну Європу. Однак, не такий страшний вовк, як його малюють. Європа, спостерігаючи, як росії не вдалося знищити Україну - спить дещо спокійніше і розуміє, яким є насправді рівень підготовки країни-терористки.