Марафон незламних. У бруклінському парку відбувся благодійний забіг, в якому взяли участь ветеран Десантно-штурмових військ ЗСУ та харківський тріатлоніст. Разом із ними бігли хлопці й дівчата українського бігового клубу Нью-Йорка. Мета марафону - зібрати гроші на будівництво Центру психологічної реабілітації українських військових. Ексклюзивний репортаж зі США Лідії Плішки.

Лідія Плішка, кореспондентка:

Ветеран-десантник ЗСУ Максим Пасічник та харківський тріатлоніст Вадим Коваленко приїхали до Америки, щоб влаштувати благодійний забіг. Вони назвали його "Марафон незламності". Починали вони торік восени - у Гостомелі.

Саме у Гостомелі Максим зустрів війну, брав участь у боях за аеропорт, а потім, із травмами, понад 100 кілометрів пройшов пішки. Після цього у хлопця буквально стали відійматися ноги. Воювати він вже не міг, і тоді вирішив - треба витягувати себе самостійно - і з фізичної, і з емоційної прірви.

Максим Пасічник, ветеран десантно-штурмових військ ЗСУ:

У цьому десантнику допоміг Вадим. Разом вони й вирішили бігти марафон. Після Гостомелю - у Харкові - а потім - вже Америка. Почали з Цинциннаті, штат Огайо. Це - місто-побратим Харкова. Там хлопці бігли повний марафон - 42 кілометра, частину - під зливою.

У Нью-Йорку погода до марафонців - лагідніша. На небі - ані хмаринки, і не спекотно. Разом з хлопцями біжать представники українського бігового клубу Нью-Йорка.

Завдяки американським марафонам хлопцям вдалося зібрати близько десяти тисяч доларів.

Вадим Коваленко, співорганізатор "Марафону незламних":

Привертати увагу до війни в Україні в Америці - вкрай важливо, каже засновниця українського бігового клубу Нью-Йорку Анна. Американці вже почали потрохи забувати про терористичну агресію росії.

Анна Шпук, засновниця українського бігового клубу Нью-Йорка:

Трошки вже фокусування пішло на інші проблеми світу, це стоїть у них at the back of the mind, бо я що помічаю, що донати і пожертви стають менші, і важче назбирати гроші в Україну, але є частина людей, які давали та будуть давати, розуміючи потреби, але так, це напевно нормальний курс історії, на жаль.