Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про передачу Великою Британією сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України. Це має статися сьогодні, 15 травня.

Новий пакет допомоги від Британії, який буде оголошено через кілька днів після того, як Велика Британія оголосила про передачу крилатих ракет Storm Shadow, включатиме сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км.

За даними місцевих ЗМІ, вся ця зброя "буде доставлена в найближчі місяці, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває".

Крім того, Сунак обговорить із президентом України Володимиром Зеленським, яка додаткова підтримка буде потрібна Україні найближчими місяцями в контексті підготовки ЗСУ до періоду інтенсивних військових дій.