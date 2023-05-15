У росії, у москві, стався вибух у магазині "Перекрёсток" в районі Південне Бутово. Там виникла пожежа та сильне задимлення.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

ЗМІ повідомляють про вибух газових балонів на першому поверсі торгового центру. При цьому в МНС заявили, що біля будівлі ТЦ зайнялося сміття в контейнері. Рятувальники не підтверджують інформацію про вибух.

На місце прямують екстрені служби, а людей з ТЦ евакуювали.