ЗСУ з артилерії знищили російські танки біля Кремінної (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної Луганської області. Точковими ударами з артилерії їх було знищено.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
"Передова група СБУ на Кремінському напрямку розвідала, де окупанти ховають важку техніку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за допомогою безпілотників отримано точні координати місця розміщення російських танків.
Броньовану техніку вражено точковими ударами артилерії 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Зазначається, що за допомогою безпілотників отримано точні координати місця розміщення російських танків.
Броньовану техніку вражено точковими ударами артилерії 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
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