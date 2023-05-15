"З вовками я по-вовчи": Іво Бобул подав до суду на блогерку Емму Антонюк [ Редагувати ]
Співак Іво Бобул подав у суд на блогерку та колишню журналістку Емму Антонюк, яка без дозволу виклала в мережу скандальне інтерв'ю з ним. Про це народний артист розповів програмі "ЖВЛ".
Я подав за те, що вона виставила (інтерв'ю без дозволу - ред.), вона не мала на це права без мого дозволу. Я на це дозволу не давав. Треба все ж таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчи, з людьми – по-людськи. Коли вже я пішов і мені сказали, які ще там запитання вона готувала мені... Я все одно б пішов! Вона хотіла хайпанути дуже гарно. Вона така і є.
Інтерв'ю з Іво Бобулом вийшло на каналі Емми Антонюк "Це ніхто не буде дивитися" 27 лютого. Співак перервав розмову після запитання про те, що він думає про стосунки в парі та чого вчить сина у спілкуванні з жінками.
Бобул заявив, що дівчата "стали меркантильними", "женуться за багатством" і "не дивляться на душу".
Я кажу про те, що втрачають жінки. Вони втратили душу. Вони шукають зовсім щось інше. Треба душу знайти в людині... Змінилися жінки, стали меркантильними. Думають тільки про бабки, про "жити класно", машина, хата. А ніхто не думає, де може цей чоловік узяти це все? Не всі можуть бути банкірами, не всі можуть бути папіками.
Бобул зазначив, що спирається на власний досвід, але блогерка взялася повчати 69-річного чоловіка і звинуватила його в сексизмі. Після короткої суперечки розлючений Бобул покинув інтерв'ю.
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