Перетворюють ворожі трофеї на артоб'єкти. У Кропивницькому команда айтівців та митців запустили інтернет-аукціон. Лоти для нього - це військові трофеї, які художники перетворили на ексклюзивні артоб'єкти. Гроші від продажу йдуть на закупівлю військового обладнання для наших захисників. Щоб підтримати друзів-волонтерів, військові навіть записали відео.

Доброго дня, шановна громадо, вас вітає зведений підрозділ аеророзвідки 39 батальйону, ми просимо вас долучитись до допомоги ЗСУ, нашим підрозділам та іншим, що виконують бойові завдання з того, щоб бити орків. Наші друзі-волонтери з Кіровоградщини організовують прекрасний аукціон, просимо вас долучитись до нього, щоб робити смерть ворогам. Слава Україні! Героям Слава!

На цьому аукціоні лотами стали - тубуси, гільзи від гармат і навіть уламки ворожого літака. На світильники та елементи декору їх перетворили троє місцевих художників.

Вікторія Белінська, художниця-дизайнерка:

Чому чорним на чорному, тому що про головне можна сказати без слів, на доторк, тому тут об'ємні такі динамічні лінії, які підіймаються знизу вгору і символізують ті емоції: смуток, страх. Все, що відчував український народ протягом років війни. І напротивагу цим негативним думкам у верхній частині тубуса зображено також чорним на чорному об'ємними літерами вірш відомого, на мою думку, українського письменника Павла Вишебаби. Він зараз на фронті захищає нашу Україну, і цей вірш присвячений донці.

Ідея перетворювати зброю на мистецтво народилась у місцевих айтівців-волонтерів. Це вже другий такий аукціон. З військовими вони співпрацюють напряму.

Катерина Куріпка, співорганізаторка проєкту "Мистецька гільдія":

Хлопці почали нам привозити, так сказати, військові сувеніри, і ми вирішили, що ми можемо з них щось зробити. Коли ви берете участь і купуєте цей лот, ви отримуєте не лише мистецьку пам'ятку, а по суті ви купуєте рації, купуєте дрони, ви дійсно можете допомагати, ми співпрацюємо на пряму з військовими.

Сюрприз аукціону - таємний лот. Його демонструють вперше. Металевий сокіл розміщено на уламку збитого нашими захисниками ворожого літака Су-35.

Катерина Куріпка, співорганізаторка проєкту "Мистецька гільдія":

Ідея в тому, що український сокіл буде рвати російський метал своїми кігтями, мрія кожного українця - кігтями розривати російський метал.

Команді волонтерів уже вдалось закупити військового оснащення на понад мільйон гривень. Про кожну витрачену гривню - звітують у соцмережі.

Дмитро Калюжний, співорганізатор проєкту "Мистецька гільдія":

Лот отримує той, хто поставить найбільшу ставку, ставка ця робиться на ФБ-сторінці, у мене на ФБ-сторінці. Отримає той, хто поставить більше грошей.

Ці артоб'єкти прикрасять будь-який інтер'єр: від кватири до громадського простору. А головне - допоможуть нашим захисникам бити ворога.