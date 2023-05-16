Є на підприємстві машини для вишивки, вони потрібні для пошиття шевронів.

Релокація бізнесу. Від початку повномасштабної війни - це явище в Україні стало масовим. Зокрема, на Черкащині швейна фабрика-переселенець облаштувала цілу мережу виробництв і за 10 місяців роботи стала одним із найбільших платників податків в області.

Тетяна показує військову літню куртку, такі шиють на підприємстві. Роботу розділяють на багато етапів - кожна працівниця робить своє. Так виріб народжується швидше.

Тетяна Кнігніцька, швачка

Залежно від розміру, бо менший розмір менше шиється, бо коротші відрізки. Знаєте, воно ж у нас іде, я не одній людина даю роботу, одна людина, третя, четверта, десь близько хвилин 20 на одну курточку іде.

Ці куртки - частина уніформи для військових, яку виготовляють на підприємстві.

Наталія Дементьєва, керівник філіалу швейної компанії:

Зараз ми шиємо наразі літній асортимент одягу, в нього входить два види костюма польового, ось цей, він трошечки відрізняється і наразі той, що ми шиємо - костюм літній польовий, якого найбільше потребують наші воїни.

Є на підприємстві машини для вишивки, вони потрібні для пошиття шевронів.

Сергій Вакалов, працівник швейної компанії:

Тут виготовляються шеврони. Ось ми робили велике замовлення для ДСНС, ось це муфта-погни для ДСНС також, це для фахівців центрального управління, це для поліції також, тільки літній варіант військовий.

Ця швейна компанія переїхала на Черкащину із зони бойових дій. На початку повномаштабної війни росіяни окупували всі 6 виробництв на півдні України. За 10 місяців після релокації в області з нуля відкрили вже нових 3 філії, ще одну - на Кіровоградщині загалом це 300 робочих місць. Лише на одному виробництві працює 7 десятків людей.

Ірина Чубіна, швачка:

У нас місто взагалі невеличке, тому були дуже раді, що відкривалось нове виробництво і нове підприємство у нашому місті. Дуже гарні умови, адже гарне підприємство влаштували нас на працю, ми дуже задоволені, що є праця.

Вже відновили роботу й однієї філії у деокупованій Снігурівці. До кінця травня запустять ще і "Херсонську."

Ярослав Скрипник, директор швейної компанії:

Побиті всі вікна, частина обладнання було зруйноване, зробили ремонт, завезли обладнання, головне - це люди, це наші працівники перебували в окупації, які чекали наші рекомендації, що прийдуть, дадуть податки, дадуть заробітну платню.

На Черкащині обживаються чотири десятки релокованих підприємств. Найбільше - харчової промисловості, торгівлі та виробництва устаткування.