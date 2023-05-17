Українські захисники за останню добу знищили ще 610 окупантів, 9 танків і 16 гармат. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні понад 200 000 своїх вояків. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 200 590 (+610) осіб,

(+610) осіб, танків - 3 771 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин - 7 365 (+17);

артилерійських систем - 3 166 (+16);

РСЗВ - 562 (+0);

засоби ППО - 318 (+2);

літаків - 308 (+0);

гелікоптерів - 294 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 748 (+16),

крилаті ракети - 982 (+9),

кораблі /катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 6 067 (+19);

спеціальна техніка - 417 (+7).

Нагадаємо, що Європейський Союз оцінює втрати серед українських військових з початку російського вторгення 24 лютого в 15 000 загиблих і 35 000 поранених.