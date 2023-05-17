Втрати росії в Україні перетнули межу в 200 тисяч вояків [ Редагувати ]
Українські захисники за останню добу знищили ще 610 окупантів, 9 танків і 16 гармат. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні понад 200 000 своїх вояків. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 200 590 (+610) осіб,
- танків - 3 771 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин - 7 365 (+17);
- артилерійських систем - 3 166 (+16);
- РСЗВ - 562 (+0);
- засоби ППО - 318 (+2);
- літаків - 308 (+0);
- гелікоптерів - 294 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 748 (+16),
- крилаті ракети - 982 (+9),
- кораблі /катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6 067 (+19);
- спеціальна техніка - 417 (+7).
Нагадаємо, що Європейський Союз оцінює втрати серед українських військових з початку російського вторгення 24 лютого в 15 000 загиблих і 35 000 поранених.
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