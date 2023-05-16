Майже 200 тисяч: в Генштабі оприлюднили нові дані про втрати рф [ Редагувати ]
Фото: Генштаб
Число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
- танків - 3762 (+3) од.,
- бойових броньованих машин - 7348 (+12) од.,
- артилерійських систем - 3150 (+13) од.,
- РСЗВ - 562 (+0) од.,
- засоби ППО - 316 (+0) од.,
- літаків - 308 (+0) од.,
- вертольотів - 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12) од.,
- крилаті ракети - 973 (+0) од.,
- кораблі/катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14) од.,
- спеціальна техніка - 410 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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