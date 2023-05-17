Моторошна знахідка: у Києві виявили муміфіковане тіло людини [ Редагувати ]
У Києві сусіди знайшли у квартирі муміфіковане тіло людини. Мешканці кажуть, що людина пролежала у квартирі п’ять років.
Знайшли тіло людини після останньої масованої атаки росіян по Києву. Від потужної звукової хвилі, двері у квартиру відчинилися.
"Так, у нас був такий виклик. Мешканці будинку виявили у квартирі муміфіковане тіло людини. Попереднього, це тіло чоловіка. Відкрито провадження по статті 115 – з попередньої позначкою "раптова смерть". Тіло відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Скільки тіло пролежало у квартирі стане відомо після висновку судмедексперта",- розповіли в поліції Києва.
Там додають, що двері були вибиті чи відкрилися від вибухової хвилі під час останнього ракетного обстрілу Києва.
"Тіло виявили сусіди. Вони кажуть, що у квартирі ніхто не проживав. А після обстрілу помітили у квартирі муміфіковане тіло людини", - додають у поліції Києва.
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