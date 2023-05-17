Цього року Молдова приєдналася до ще одного пакету санкцій проти рф. Йдеться про обмеження проти певних людей з різних країн, які залучені до процесів, що порушують права людини.

Про це повідомляє міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

"Для Євросоюзу дуже важливо те, що і нові члени, і майбутні члени беруть участь у цьому спільному зусиллі щодо захисту Європи від інших агресивних гравців, а також щодо просування європейських інтересів", - йдеться у заяві.

Попеску пояснив, що в ЄС є 38 санкційних пакетів. За його словами, Молдова приєдналася до 21 із них, до 7 її не запрошували приєднуватись, і в результаті залишалося 10 санкційних пакетів.

"І ось цього року, у березні, ми приєдналися до одного з цих режимів, тобто із 10 залишилося дев'ять. Цей санкційний пакет було запроваджено Євросоюзом проти певних людей із різних країн, які залучені до процесів, що порушують права людини. У цьому списку є і громадяни Росії, і громадяни інших країн", - пояснив міністр.