У четвер, 18 травня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дискусії щодо розміщення засобів ППО в Україні є небезпечними. Ворог атакує нашу столицю найчастіше, тому вона потребує більше захисту.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Ми не можемо розповідати, що і де захищено і яка кількість засобів (ППО - ред.). Але дискусії безумовно небезпечні в плані інформації...Військове керівництво, вище керівництво держави знає де, кого, скільки й чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, треба порахувати. Тому що Київ атакують найчастіше, а там де б'ють найчастіше - треба більше захисту. Це очевидно і має бути зрозуміло всім.

Тому, за його словами, перекриватись протиповітряною обороною та розподіляти сили будуть там, де це найбільш необхідно.