Країни G7 обговорять пропозицію Зеленського щодо саміту по його мирному плану - FT [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) з пропозицією провести саміт, на якому обговорять представлений ним план мирного врегулювання війни з росією.
За інформацією Financial Times, лідери G7 можуть обговорити його ініціативу в ході переговорів, які відбудуться 19-21 травня у японській Хіросімі.
Неназваний представник Євросоюзу, знайомий з пропозицією Володимира Зеленського, уточнив Financial Times, що у мирному плані "багато елементів", які варто обговорити.
Про це попросили українці, і я очікую, що пропозиція буде розглянута G7.
У листопаді 2022 року президент Зеленський представив план мирного врегулювання війни з росією. Серед пунктів плану - звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій. У Кремлі ці вимоги назвали відмовою від переговорів.
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