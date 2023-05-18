Перша маштабна кібератака відбулась 14 січня 2022 року. І по суті, звідси бере відлік перша світова кібервійна. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"Впродовж усього повномаштабного вторгнення, точніше навіть напередодні. Перша маштабна кібератака відбулась 14 січня 2022 року. І по суті, звідси бере відлік перша світова кібервійна. Це не тільки наше визначення, але вже по суті загальноприйняте поняття, яке використовується усіма країнами, які допомагають Україні на сьогодні. На початку повномаштабного вторгення вони атакували зв'язок, потім атакували енергетику і їх атаки практично завжди співпадали із ракетними обстрілами. Так само кількість кібератак в порівнянні з минулим роком не знизилась. Але всі органи, які працюють над кіберзахистом країни - всі працюють як єдина команда і це дає результат", - зазначив Щиголь.

Він додав: "Найбільший інтерес російських хакерів становлять органи державної влади, але останні кілька місяців вони зміщують фокус саме на приватний сектор, шукають вразливості у ланцюжку програмного забезпечення. Крім того, атакують сферу енергетики, логістики, щоб порушити ланцюжки поставок військової допомоги у тому числі".