Російські окупанти намагалися заховати свій танк в одному з ангарів в Херсонській області. Але українські військові його все одно знайшли та знищили.

Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони України.

Українські військові в селі Гола Пристань Херсонської області помітили, що в одному з ангарів переховується ворожий танк та знешкодили його.

"Одного разу російський танк і українська армія грали в хованки. Російський танк сховався в ангарі, але все одно програв", - йшлось в повідомленні Міноборони.