"Програв у хованки": Міноборони показало знищений танк росіян під Херсоном [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти намагалися заховати свій танк в одному з ангарів в Херсонській області. Але українські військові його все одно знайшли та знищили.
Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони України.
Українські військові в селі Гола Пристань Херсонської області помітили, що в одному з ангарів переховується ворожий танк та знешкодили його.
"Одного разу російський танк і українська армія грали в хованки. Російський танк сховався в ангарі, але все одно програв", - йшлось в повідомленні Міноборони.
Once upon a time, a russian tank and the #UAarmy were playing hide and seek.— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 18, 2023
The russian tank hid in a hangar, but still lost.
Hola Prystan, Kherson region. pic.twitter.com/PljOrqTggW
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