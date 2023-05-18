Постійне вдосконалення своїх навичок - невід'ємна частина у житті українських захисників. Вишкіл військовослужбовці проходять регулярно, бо ж усі дії мають бути доведені до автоматизму. Тому умови під час навчань зазвичай наближені до бойових. Як наші бійці відпрацьовують злагодження між підрозділами - бачив Анатолій Журавльов.

За легендою, диверсійно-розвідувальна група ворожих солдатів займає позицію. Українські військовослужбовці вже наступають їм на пʼяти. Цього часу в нашому штабі кипить своя робота.

Розвідувальна група противника виявлена. Прибула в пункт, де в неї схованка. Там знаходиться в схованці АГС додаткова зброя.

Ворог перебуває в напівоточенні. Далі бігти нема куди, бо поруч тече річка. Поки одні наші бійці тиснуть на противника, інша група військових - виходить на воду на кількох катерах.

Завдання десантної групи - висадитися на берег, щоб повністю оточити противника.

Тим часом – зʼявляється ворожий човен. Він ішов на підтримку до затиснутої групи противника. Швидкий бій - і ворожу ціль знешкоджено.

Паралельно бійці починають масований штурм позиції противника. Умовний ворог - тепер уже в повному оточенні. Втім, намагається чинити супротив. Зрештою - противник не витримав тиску українських воїнів.

За всіма етапами навчань спостерігав командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Генерал-лейтенант позитивно оцінив навички наших бійців.

Кожен з вас є фахівцем у військовій справі. Я знаю, що батальон територіальної оборони нещодавно повернувся з виконання завдань у Бахмуті.

Одним із головних завдань сьогодні було бойове злагодження підрозділів.

Позивний "Лом", військовослужбовець Збройних сил України:

Знали свої завдання, командири чітко довели нам нашу задачу - і якщо потрібно повторить, ще раз повторимо. Це як для боксера спаринг, скажімо так. Ще не змагання, але спаринг.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Хлопці багато хто вже участвовал в бойових діях. Але в принципі кожен день тренування дає ще більше можливості виконувати свої обовʼязки.

Крім того, цього разу військовослужбовці, які вже побували на фронті, змогли поділитися своїми знаннями з побратимами без бойового досвіду.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

У Північній операційній зоні є певна черговість, коли підрозділи направляються на підсилення загальновійськових бригад на схід нашої держави. І для того, щоб отримати цей безцінний бойовий досвід, проводиться така практика за розпорядженням старшого начальника.

В командувані Обʼєднаних сил ЗСУ кажуть: тренування навіть для досвідчених воїнів - фундамент для успішного виконання бойових завдань. Тож українські військовослужбовці і далі відточуватимуть свої навички.