Постійно вдосконалюють свої навички: як наші бійці відпрацьовують злагодження між підрозділами (відео) [ Редагувати ]
Постійне вдосконалення своїх навичок - невід'ємна частина у житті українських захисників. Вишкіл військовослужбовці проходять регулярно, бо ж усі дії мають бути доведені до автоматизму. Тому умови під час навчань зазвичай наближені до бойових. Як наші бійці відпрацьовують злагодження між підрозділами - бачив Анатолій Журавльов.
За легендою, диверсійно-розвідувальна група ворожих солдатів займає позицію. Українські військовослужбовці вже наступають їм на пʼяти. Цього часу в нашому штабі кипить своя робота.
Розвідувальна група противника виявлена. Прибула в пункт, де в неї схованка. Там знаходиться в схованці АГС додаткова зброя.
Ворог перебуває в напівоточенні. Далі бігти нема куди, бо поруч тече річка. Поки одні наші бійці тиснуть на противника, інша група військових - виходить на воду на кількох катерах.
Завдання десантної групи - висадитися на берег, щоб повністю оточити противника.
Тим часом – зʼявляється ворожий човен. Він ішов на підтримку до затиснутої групи противника. Швидкий бій - і ворожу ціль знешкоджено.
Паралельно бійці починають масований штурм позиції противника. Умовний ворог - тепер уже в повному оточенні. Втім, намагається чинити супротив. Зрештою - противник не витримав тиску українських воїнів.
За всіма етапами навчань спостерігав командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Генерал-лейтенант позитивно оцінив навички наших бійців.
Кожен з вас є фахівцем у військовій справі. Я знаю, що батальон територіальної оборони нещодавно повернувся з виконання завдань у Бахмуті.
Одним із головних завдань сьогодні було бойове злагодження підрозділів.
Позивний "Лом", військовослужбовець Збройних сил України:
Знали свої завдання, командири чітко довели нам нашу задачу - і якщо потрібно повторить, ще раз повторимо. Це як для боксера спаринг, скажімо так. Ще не змагання, але спаринг.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Хлопці багато хто вже участвовал в бойових діях. Але в принципі кожен день тренування дає ще більше можливості виконувати свої обовʼязки.
Крім того, цього разу військовослужбовці, які вже побували на фронті, змогли поділитися своїми знаннями з побратимами без бойового досвіду.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
У Північній операційній зоні є певна черговість, коли підрозділи направляються на підсилення загальновійськових бригад на схід нашої держави. І для того, щоб отримати цей безцінний бойовий досвід, проводиться така практика за розпорядженням старшого начальника.
В командувані Обʼєднаних сил ЗСУ кажуть: тренування навіть для досвідчених воїнів - фундамент для успішного виконання бойових завдань. Тож українські військовослужбовці і далі відточуватимуть свої навички.
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