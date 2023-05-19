Російські окупанти під час нічної атаки Києва 19 травня використовували дрони-камікадзе типу Shahed, при цьому українські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Чиновник зазначив, що нинішня повітряна атака на Київ стала десятою з початку травня.

"Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси "Shahed"", - пише він у Telegram.

Також він звернув увагу, що за тактичним оглядом - це був "напад у кілька хвиль", з короткими інтервалами між атаками.

"Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються!" - наголошує глава КМВА.

Так, усі виявлені ворожі повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами ППО, і ударів по Києву не допущено.