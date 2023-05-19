Мер Одеси Геннадій Труханов зустрівся з американським дипломатом Куртом Волкером [ Редагувати ]
17 травня 2023 року Одесу відвідав американський дипломат, експредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Наразі він залишається одним із головних лобістів допомоги нашій країні у Вашингтоні.
Під час візиту пан Волкер відвідав Молитовний сніданок Одещини, а також засідання Ради Одеського об’єднання національностей, що проходило під патронатом мера Одеси Геннадія Труханова, який очолює Раду.
В рамках засідання пан Курт Волкер та Геннадій Труханов урочисто відкрили залу "Euroatlantic event hall" у Міжнародному культурному центрі UNION, будівлю якого, до речі, було створено ще в 1902 році: тут проходили концерти видатних композиторів, піаністів, поетів. Останній капітальний ремонт центру було проведено у 1950 році. Незважаючи на інтерес комерсантів до обʼєкту в історичному центрі, місту вдалося відстояти та повернути будівлі майже автентичний вигляд. Також було збережено призначення "UNION" - культурний центр.
Пан Волкер високо оцінив рівень нового Центру, створеного міською владою у кооперації з одеським бізнесом, митцями та культурними діячами міста. За його словами, він абсолютно впевнений у перемозі України над росією, а також у швидкому післявоєнному відновленні нашої країни.
За словами Геннадія Труханова, у низці найбільших міст світу Одеса посідає своє унікальне, окреме місце. У своєї промові мер порівняв Одесу зі Сполученими Штатами - за прагненням до свободи та ступенем сміливості громадян.
"Сміливість і свобода - ось два постулати, на яких побудовано історію нашого міста. З часів Порто-Франко і до сьогодні одесит генетично не сприймає ані рабства, ані раболіпства! Одеса - вільне місто, дух якого не змогли зламати ні російський імперіалізм, ні радянський тоталітаризм", підкреслив Труханов.
Саме в цьому, за словами мера Одеси, криється секрет одностайності одеситів. Багатонаціональна, багатомовна Одеса серед перших дала відсіч військам росії та продовжує відчайдушно битися на фронті.
"Ми зараз розмовляємо з вами у місті, створеному вільними людьми. І у жилах сьогоднішніх одеситів тече їхня кров! Одесити, як і всі українці, борються і гинуть за те, щоб захистити цивілізацію, побудовану на гуманізмі та безумовному праві на свободу", сказав Геннадій Труханов.
Курт Волкер, в свою чергу, зазначив, що таке єднання одеситів його надихає. Він повідомив, що США готують новий пакет військової допомоги Україні, який може бути затверджений вже у вересні. Також американський дипломат припустив, що приєднання України до НАТО може відбутися ще до завершення війни.
"Сама назва зали ("Euroatlantic event hall" -ред.), яку ми відкрили, є символічною. Це черговий доказ того, що Україна має бути у Європейському та Північноатлантичному альянсі", наголосив Курт Волкер.
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