Окупанти обстріляли Сумщину: загинули три людини [ Редагувати ]
У п'ятницю, 19 травня, окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок обстрілу території області загинули троє людей. Про це повідомили у Сумській ОВА.
Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи.
В Сумській ОВА пояснили, що обставини загибелі людей з'ясовуються. У Міністерстві енергетики України заявили, що під час огляду повітряної лінії 35 кВ "Юнаківка - Велика Рибиця" загинули троє працівників АТ "Сумиобленерго".
Юнаківська громада регулярно потерпає від російських обстрілів, бо вона розташована досить близько до кордону з рф.
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