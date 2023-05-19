У п'ятницю, 19 травня, окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок обстрілу території області загинули троє людей. Про це повідомили у Сумській ОВА.

Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи.

В Сумській ОВА пояснили, що обставини загибелі людей з'ясовуються. У Міністерстві енергетики України заявили, що під час огляду повітряної лінії 35 кВ "Юнаківка - Велика Рибиця" загинули троє працівників АТ "Сумиобленерго".

Юнаківська громада регулярно потерпає від російських обстрілів, бо вона розташована досить близько до кордону з рф.