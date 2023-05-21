Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні [ Редагувати ]
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Політики провели зустріч у рамках саміту G7. Під час зустрічі стало відомо, що США виділяють для України новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку. Про це повідомляє Sky News.
Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7. Байден під час розмови заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії.
Президент США заявив, що новий пакет включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що вартість пакета 375 млн доларів.
Україна отримає:
- додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
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