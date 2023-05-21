У середині травня ціни на черешню в Україні побили рекорд, як і багато інших продуктів. У деяких містах країни вартість цієї ягоди становить понад 1000 гривень за кілограм. Експерти пояснюють такі ціни дефіцитом товару та закупівлею імпортної черешні.

Про це пише "Хвиля".

На ринках Києва черешню продають за 750 грн, 900 грн та 1 200 грн. Іспанська черешня у сервісі Fruit Time коштує 1 498,40 грн за кілограм. Найдешевша наразі ця ягода у Мукачеві - її пропонують за 600 грн.

Експерти стверджують, що у 2023 році урожай черешні може бути пізніше, ніж торік, або взагалі його не буде. Це пов'язано, у тому числі, з погодою. У період запилення більшості урожаю цієї ягоди - у квітні та на початку травня - були дощі та сильний вітер, а сама погода була холодною. Це затримало процес вегетації ранньої черешні. Але ще є шанс на цьогорічний хороший урожай.

"Якщо погода буде теплою та без опадів, тоді є шанс на врожай черешні та вишні. У разі нестачі вітчизняних фруктів їх можна імпортувати з інших країн. Водночас ціни будуть високими. Але ми матимемо, що пропонуватимемо споживачам", – сказав президент Української Плодоовочевої Асоціації Тарас Баштанник.

Крім того, у 2022 році фермери окупованого росією Мелітополя знищували урожай, тому що в Україну черешню не пускали, цьогоріч буде, ймовірно, так само.