Історія про виведення мільйонних коштів з державного "Укрексімбанку" через маловідому юридичну контору "А.Д.ХОК" отримала продовження. Поки НАБУ вивчає незаконне залучення сумнівних юристів до роботи в інтересах банку та подальшу корупційну взаємодію із суддями, з’ясувалося, що бенефіціари "А.Д.ХОКу" взагалі пов’язані із розшукуваним НАБУ Андрієм Довбенко.

Так, як відомо з оприлюднених у ЗМІ юридичних документів, державний "Укрексімбанк" без конкурсу і тендеру заключив договір на юридичні послуги із сумнівними адвокатами з компанії "А.Д.ХОК". Розмір статутного капіталу останньої складає всього 2000 грн, в той час, як гонорари, які передбачив їм банк, сягнули 42 млн грн.

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) вивчають цей факт розтрати коштів в особливо великих розмірах збоку менеджменту "Укрексімбанку", паралельно досліджуючи питання корумпування суддів цими ж коштами.

Тим часом з'ясувалися цікаві деталі про те, хто стоїть за сумнозвісною конторою "А.Д.ХОК". Згідно з даними Реєстру, ексдиректором та власне засновником фірми є Денис Шкіптан. Ця людина раніше фігурувала у розслідуванні про скупку земель та складської нерухомості структурами Сороса-Фіали у Київській області.

ФОП Шкіптан далі переоформлював придбані ним на аукціонах активи на компанію ТОВ "Ю-БЕЙС ВУД", яке засноване — "Фінансовою компанією Ю-БЕЙС" та закритим венчурним фондом "Ю-БЕЙС ГРУП". Саме тут Реєстр вказує на наявність "вух Сороса" у вигляді структур фонду "Dragon Capital" Томаша Фіали — партнера мільярдера Джорджа Сороса.



Ще одна особа, яка разом зі Шкіптаном активно «вигравала» земельні аукціони в інтересах бізнес-структур Сороса-Фіали за цінами в нижче ринкових - Артем Петрашкін. А зараз він значиться адвокатом у згаданій вище юридичній конторі "А.Д.ХОК", яка за мільйони й обслуговує державний "Укрексімбанк".

Крім того, постать Петрашкіна - а це колишній співробітник СБУ і Офісу генпрокуратури - приводить до підслідного НАБУ Андрія Довбенка.

Петрашкін, як писав "Апостроф", був залучений у схеми розшукуваного та вже заочно арештованого Довбенка, зокрема, в частині реалізації майна АРМА. Петрашкін сприяв прийняттю необхідних рішень при арешті та реалізації активів АРМою, організовував власних адвокатів для участі у торгах для того, щоб забезпечити мінімально необхідну кількість учасників та створити видиму конкуренцію. Ну і, відповідно, був одним із бенефіціарів реалізованих схем.



Якщо ж тепер зібрати усі пазли разом, то можна прийти до висновку, що Петрашкін продовжує реалізацію схем з привласнення земельних та інших майнових активів. Адже судова справа "Укрексімбанку", де компанія "А.Д.ХОК" залучена нині головними юристами, як раз і має на меті заволодіння земельною ділянкою і виробничим комплексом підприємства банкрута "Бліц-Інформ", розташованого у м. Києві.

Цей актив "А.Д.ХОК", "Укрексімбанк" та "Асвіо банк" намагаються відібрати у переможця аукціону з його продажу - компанії "Палп Мілл Прінт". Таким чином НАБУ, розслідуючи справу Довбенка та вивчаючи мільйонні договори "Укрексімбанку", вочевидь, має вийти, власне на вже і так "свого клієнта", а нині - одного з головних бенефіціарів усіх цих майнових схем - Артема Петрашкіна.

Нагадаємо, НАБУ нещодавно повторно оголосило в розшук юриста Андрія Довбенка та викликало знову його на допит.