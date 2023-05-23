Окупанти з мінометів обстріляли Херсонську область: є жертва [ Редагувати ]
У вівторок, 23 травня, окупанти обстріляли смт Козацьке Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Вранці 23 травня 2023 року російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке.
Зазначається, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Смт Козацьке знаходиться на лівобережжі Херсонської області, фактично навпроти окупованої Нової Каховки. російські війська регулярно обстрілюють села та міста Херсонської області з правобережжя.
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