Пентагон назвав дату засідання у форматі Рамштайн [ Редагувати ]
Напередодні віртуальної зустрічі контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться 25 травня, міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Про це повідомив Пентагон.
Зазначено, що на цій онлайн-зустрічі "основну увагу буде приділено підтриманню маневрових можливостей української бронетехніки і зміцненню протиповітряної оборони України проти тривалих жорстоких російських атак".
Остін також представив Резнікову оновлену інформацію про нещодавні зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки.
Два лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті.
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