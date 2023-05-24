Росіяни обстрілюють окуповані території: Маляр зробила важливу заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росіяни обстрілюють тимчасово окуповані території України з метою провокації, намагаючись видати обстріли за дії ЗСУ.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
"Цього тижня противник здійснив провокаційний обстріл міста Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Маляр додала, що разом з тим на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації викрили себе.
"З метою приховання скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео було заборонено, а свідків інциденту попереджено про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів", - пояснила заступник міністра оборони.
по темі
В Міноборони України називають те, що наразі відбувається у Бєлгородській області рф внутрішньою кризою,
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ситуація у Бахмуті Донецької області, де точаться гарячі бої, з учора майже не змінилась
Українські військові взяли Бахмут у напівоточення
Один із ключових ворожих інформаційних прийомів - зміщувати акценти з війни на політику
Найгарячіші напрямки на фронті зараз - Авдіівський, Мар’їнський, Бахмутський. Там тривають жорсткі бої
Російські загарбники перекинули на Бахмутський напрямок ще кілька тисяч вояків, тривають дуже тяжкі бої. Через вороже підкріплення українські захисники зменшили темпи просування. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр