росіяни обстрілюють тимчасово окуповані території України з метою провокації, намагаючись видати обстріли за дії ЗСУ.

Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Цього тижня противник здійснив провокаційний обстріл міста Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Маляр додала, що разом з тим на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації викрили себе.

"З метою приховання скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео було заборонено, а свідків інциденту попереджено про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів", - пояснила заступник міністра оборони.