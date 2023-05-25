"Як її не називай": Ігнат прокоментував створення росією нової авіагрупи [ Редагувати ]
Створення росією нової елітної ударної авіаційної групи "Шторм" нічого не змінить на лінії фронту. Техніка залишається тією ж самою.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Щодня, щодоби фактично "висять" в повітрі по 20-30 їх літаків. Я не розумію для чого їм це. Можливо, в медійному плані", - сказав він.
Ігнат не виключив, що росіяни хочуть всі ті рівні штабів, "прийняття рішень" змістити одразу в центр, щоб більш оперативно планувати свої операції. "Можна робити тільки різні припущення. Я думаю, мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", - додав він.
За його словами, нічого які якісного і нового росіяни не придумали. "Ну а як можна спланувати по-іншому повітряну атаку/напад? Як групу не називай, то що з неї.... Однаково техніка та сама залишається", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.
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