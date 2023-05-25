Створення росією нової елітної ударної авіаційної групи "Шторм" нічого не змінить на лінії фронту. Техніка залишається тією ж самою.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Щодня, щодоби фактично "висять" в повітрі по 20-30 їх літаків. Я не розумію для чого їм це. Можливо, в медійному плані", - сказав він.

Ігнат не виключив, що росіяни хочуть всі ті рівні штабів, "прийняття рішень" змістити одразу в центр, щоб більш оперативно планувати свої операції. "Можна робити тільки різні припущення. Я думаю, мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", - додав він.

За його словами, нічого які якісного і нового росіяни не придумали. "Ну а як можна спланувати по-іншому повітряну атаку/напад? Як групу не називай, то що з неї.... Однаково техніка та сама залишається", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.