У Бєлгородській області росії, неподалік кордону з Україною, знайшли радянську авіабомбу ФАБ-500. Її переважно використовують ПКС рф.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Авіабомбу ФАБ-500 знайшли у полі біля села Калініно у Бєлгородській області за 23 км від кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до найближчих будинків не більше ніж 300 метрів. За даними Telegram-каналу, її виявили при роботі в полях.

"Зараз територію оточили та поставили поряд охорону. Знешкодити знахідку планують сьогодні вдень", - пишуть автори.