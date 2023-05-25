У Бєлгородській області рф знайшли авіабомбу вагою 500 кг [ Редагувати ]
У Бєлгородській області росії, неподалік кордону з Україною, знайшли радянську авіабомбу ФАБ-500. Її переважно використовують ПКС рф.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
"Авіабомбу ФАБ-500 знайшли у полі біля села Калініно у Бєлгородській області за 23 км від кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до найближчих будинків не більше ніж 300 метрів. За даними Telegram-каналу, її виявили при роботі в полях.
"Зараз територію оточили та поставили поряд охорону. Знешкодити знахідку планують сьогодні вдень", - пишуть автори.
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