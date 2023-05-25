Як Сергія Костюка, призначеного Мінекономіки керівника НААУ, на роботі шукали [ Редагувати ]
У грудні 2022 року міністр економіки Юлія Свириденко призначила на посаду керівника Національного агентства з акредитації України (НААУ) Сергія Костюка.
Право ТВ вирішило поцікавитися, чим займається даний орган та за яким графіком працює.
Втім, як виявилося, керівника НААУ Сергія Костюка не можуть знайти ані його помічники, ані секретарі, ані начальник юридичного відділу Агентства.
Детальніше про те, як проходили пошуки, дивіться у сюжеті.
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