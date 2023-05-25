Українські мінометники показали свою роботу на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
Почнемо з хорошої новини. 106 захисників Бахмута повернула сьогодні Україна. Серед них 8 офіцерів і 98 солдатів та сержантів. Чимало з них вважали зниклими безвісти. Тим часом під Бахмутом тривають запеклі бої. І околиці контролюють наші війська.
Останні новини з Бахмутського напрямку дізнаємося у нашого воєнкора Руслана Смещука.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Бахмутський напрямок, зараз ми знаходимося на замаскованих позиціях українських мінометників. З виду це виглядає як кущі, але там стоїть замаскований 120-міліметровий міномет. Досить потужна зброя, але не далекобійна, тому до фронту, до лінії фронту лічені кілометри. Періодично чуємо розриви. Наша артилерія стріляє, бачили вирви - не наша артилерія стріляє, тобто ситуація тут така досить напружена - і постійно треба бути напоготові.
На Бахмутському напрямі міномети показали себе потужною і часто дуже необхідною зброєю. У разі так званих м'ясних штурмів - тобто частих, лобових атак російської піхоти. Це великокаліберне озброєння, така собі артилерія ближньої дистанції часто дозволяє ефективно відбивати подібні штурми. Завдаючи росіянам суттєвих втрат.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Позавчора проривалася група плюс бойова машина піхоти - БМП. Але не вийшло у них прорватись, відбили наступ.
Поки немає команди на вогонь - мінометники сидять в укритті. Розповідають, що вже навчилися стріляти з різних мінометів - іще з радянських, і вже нових - західних.
Позивний "Топор", військовослужбовець Збройних сил України:
В нас на озброєнні гладкоствольний міномет, якій стріляє тими радянськими мінами, що нам постачають країни, в яких вони лишилися. І відпрацьовуємо новими мінами, європейськими. І новими набагато краще, але ж у боєкомплект дають то 10, то 20, то пару днів сидимо. Але потроху ситуація покращується, була гірша.
Розповідають про необхідність дуже швидкої реакції на появу цілі. Це дозволяє виконувати завдання і при цьому суттєво економити дорогоцінні міни.
Позивний "Цар", військовослужбовець Збройних сил України:
В першу чергу треба відпрацювати прицільно. Бо чим краще стріляємо прицільно, тим менше розхід боєприпасів. Але оскільки на цей час БК не так багато, як треба. Можна було б побільше, але вже скільки надходить. І б'ємо по координатах.
Розповідають про піхотну та армійську солідарність.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Коли йдуть штурми наших позицій - це дуже тяжко, тяжко. Усвідомлює те, що від тебе шось залежить, а ти можеш шось не встигнути. Оце найважче. І хочеться ефективно працювати на максимум.
Потім ближче показують замаскований західний міномет.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Це іноземний, 120-міліметровий міномет. Нарізний ствол. Звичайними мінами можемо на вісім кілометрів відпрацювати. А ще до нього є активно-реактивні снаряди, то вони б'ють на тринадцять кілометрів.
Але навіть прості міни порівняно зі старими радянськими - це досить технологічні боєприпаси.
А ще у цих боєприпасів спеціально відстрілюється хвостовик - і міна стає дуже тихою, а значить і більш небезпечною у польоті. І ось знову очікування. У якийсь момент по радіо лунає команда на вогонь
Поки знімають маскування, мінометникам передають координати цілі. Розрахунок програмує міну, наводиться та стріляє.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Хлопці з розрахунку вже випустили першу міну. І зараз прийшла команда - бити ще. По тих же координатах.
Поки одні люди заряджають та наводять міномет, інші підносять міни та програмують їх. Усі на темпі.
Потім міномет маскують - і ховаються самі. Незабаром розрахунок вже отримує відео результати своїх пострілів.
Працювали по піхоті, йшла піхота по відкритій місцевості, і ми працювали. Вочевидь було скупчення
Військові варять міцну каву і чекають. Знову. Це такий фронтовий цикл, що постійно повторюється. І постійно вбиває.
по темі
Кількість атак в районі Бахмуту останніми днями, дійсно, поменшало. Кажуть, в Східному угрупованні військ і пов'язують це з можливим "перегрупуванням" окупантів. Водночас ситуація на східному фронті залишається напруженою і складною.
Донеччина під шквальним вогнем окупантів. Минулої доби, за даними військово-цивільної адміністрації - там загинуло п'ятеро цивільних. Ворог обстрілює і лінію фронту, і тилові міста.
Майже 50 бойових зіткнень. І це тільки на одній ділянці фронту. Бахмут, Лиман, Авдіївка та Мар'їнка - залишаються головними цілями росіян на Сході. Окупанти не шкодують ні особового складу, ні техніки й продовжують йти в лобові атаки.
Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Одна жінка загинула, а її донька зазнала травм. Крім того, вдарили росіяни по Торецьку. Там постраждали восьмеро людей.
Приємні новини маємо і з фронту. На Луганщині наші військові "відмінусували" склади з боєприпасами та технікою окупантів. Про ситуацію на східному фронті - в огляді Євгена Соломіна.