Поки одні люди заряджають та наводять міномет, інші підносять міни та програмують їх.

Почнемо з хорошої новини. 106 захисників Бахмута повернула сьогодні Україна. Серед них 8 офіцерів і 98 солдатів та сержантів. Чимало з них вважали зниклими безвісти. Тим часом під Бахмутом тривають запеклі бої. І околиці контролюють наші війська.

Останні новини з Бахмутського напрямку дізнаємося у нашого воєнкора Руслана Смещука.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Бахмутський напрямок, зараз ми знаходимося на замаскованих позиціях українських мінометників. З виду це виглядає як кущі, але там стоїть замаскований 120-міліметровий міномет. Досить потужна зброя, але не далекобійна, тому до фронту, до лінії фронту лічені кілометри. Періодично чуємо розриви. Наша артилерія стріляє, бачили вирви - не наша артилерія стріляє, тобто ситуація тут така досить напружена - і постійно треба бути напоготові.

На Бахмутському напрямі міномети показали себе потужною і часто дуже необхідною зброєю. У разі так званих м'ясних штурмів - тобто частих, лобових атак російської піхоти. Це великокаліберне озброєння, така собі артилерія ближньої дистанції часто дозволяє ефективно відбивати подібні штурми. Завдаючи росіянам суттєвих втрат.

Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Позавчора проривалася група плюс бойова машина піхоти - БМП. Але не вийшло у них прорватись, відбили наступ.

Поки немає команди на вогонь - мінометники сидять в укритті. Розповідають, що вже навчилися стріляти з різних мінометів - іще з радянських, і вже нових - західних.

Позивний "Топор", військовослужбовець Збройних сил України:

В нас на озброєнні гладкоствольний міномет, якій стріляє тими радянськими мінами, що нам постачають країни, в яких вони лишилися. І відпрацьовуємо новими мінами, європейськими. І новими набагато краще, але ж у боєкомплект дають то 10, то 20, то пару днів сидимо. Але потроху ситуація покращується, була гірша.

Розповідають про необхідність дуже швидкої реакції на появу цілі. Це дозволяє виконувати завдання і при цьому суттєво економити дорогоцінні міни.

Позивний "Цар", військовослужбовець Збройних сил України:

В першу чергу треба відпрацювати прицільно. Бо чим краще стріляємо прицільно, тим менше розхід боєприпасів. Але оскільки на цей час БК не так багато, як треба. Можна було б побільше, але вже скільки надходить. І б'ємо по координатах.

Розповідають про піхотну та армійську солідарність.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Коли йдуть штурми наших позицій - це дуже тяжко, тяжко. Усвідомлює те, що від тебе шось залежить, а ти можеш шось не встигнути. Оце найважче. І хочеться ефективно працювати на максимум.

Потім ближче показують замаскований західний міномет.

Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Це іноземний, 120-міліметровий міномет. Нарізний ствол. Звичайними мінами можемо на вісім кілометрів відпрацювати. А ще до нього є активно-реактивні снаряди, то вони б'ють на тринадцять кілометрів.

Але навіть прості міни порівняно зі старими радянськими - це досить технологічні боєприпаси.

А ще у цих боєприпасів спеціально відстрілюється хвостовик - і міна стає дуже тихою, а значить і більш небезпечною у польоті. І ось знову очікування. У якийсь момент по радіо лунає команда на вогонь

Поки знімають маскування, мінометникам передають координати цілі. Розрахунок програмує міну, наводиться та стріляє.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Хлопці з розрахунку вже випустили першу міну. І зараз прийшла команда - бити ще. По тих же координатах.

Поки одні люди заряджають та наводять міномет, інші підносять міни та програмують їх. Усі на темпі.

Потім міномет маскують - і ховаються самі. Незабаром розрахунок вже отримує відео результати своїх пострілів.

Працювали по піхоті, йшла піхота по відкритій місцевості, і ми працювали. Вочевидь було скупчення

Військові варять міцну каву і чекають. Знову. Це такий фронтовий цикл, що постійно повторюється. І постійно вбиває.