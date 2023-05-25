Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як Британія буде готувати наших пілотів на винищувачах F-16.

"Ви знаєте, що в Британії немає своїх F-16, то рішення з самого початку тут формувалось, аби підготувати пілотів. В цьому відрізняється позиція Британії від інших наших партнерів. Вони вчасно зрозуміли, що створюється певне коло залежності, коли починати готувати пілотів чи чекати, коли надійдуть літаки. Але тут було прийнято рішення, що будуть починати тренувати пілотів базових, а далі будуть дивитися, коли буде прийняте відповідне рішення, щоб ці літаки передати. Британська сторона підготувала також пілотів для гелікоптерів, які були передані Україні. Це і допомогло стартувати тренування пілотів на винищувачах", - каже він.

Посол розповів, кк будуть відбирати пілотів, яких будуть відправляти до Британії.

"Є дві категорії відбору: категорія, яка буде готуватись з початковим курсом і для них буде спеціально створений, і вже розроблений курс, який спочатку дасть їм можливість спілкуватися з тренерами та диспетчерськими службами. Є інша частина: це вже підготовлені пілоти з достатнім рівнем англійської мови, відбір залежить від наших Збройних сил, військово Повітряних сил, якім будуть допомагати представники Британії в Києві", - додав Пристайко.