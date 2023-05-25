Сполучені Штати Америки поки що не спостерігають намірів росії застосувати ядерну зброю після того, як відповідні боєприпаси почали переміщати до Білорусі.

Про це повідомляє прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що у Білому домі бачили повідомлення про домовленості росії та Білорусі та продовжать стежити за наслідками цього кроку.

"Ми поки що не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і казали раніше, як і жодних ознак того, що росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", - додала Жан-П'єр.

При цьому вона наголосила, що такі дії з боку Мінська та москви є "ще одним прикладом прийняття безвідповідальних та провокаційних рішень".

Нагадаємо, 25 травня, диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що російську ядерну зброю почали переміщати до Білорусі.