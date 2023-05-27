В окупованому Бердянську пролунали вибухи (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Бердянську лунають вибухи. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі. У місті лунала тривога, а потім люди почули гучний вибух. Найгучніше було в районі порту, пишуть місцеві.
Бердянська міська військова адміністрація повідомляє:
У Бердянську знову гучно. Маємо надію на вдалу роботу ЗСУ. Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштабу.
Представники української влади підтвердили факт обстрілу баз відпочинку в окупованому Бердянську. Заступник голови Бердянського районної ради Віктор Дудукалов заявив в ефірі телемарафону:
Буквально кілька хвилин тому був черговий неймовірний приліт по базах відпочинку "Хімік". "Весна" у селі Новопетрівка Бердянського району, розташованому на узбережжі Азовського моря.
Чиновник припустив, що після ударів по базах відпочинку, де розміщені російські військові, загиблих можна рахувати "вже не десятками, а сотнями".
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