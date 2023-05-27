У столиці планують провести благодійну гастровечерю задля допомоги спец-призначенцям "Омега" [ Редагувати ]
У середмісті столиці нині зібралися волонтери. У Латвійському сквері збирають літературу на продаж, щоб спрямувати кошти на потреби ЗСУ. А ще презентують проєкти, спрямовані на підтримку ветеранів та ветеранок.
А у Протасовому Яру сьогодні проходить фестиваль, присвячений загиблому торік під Ізюмом громадському активісту, розвіднику 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний яр" Роману Ратушному.
Завтра у столиці планують провести благодійну гастровечерю задля допомоги спец-призначенцям "Омега". Продовжить Юрій Куций.
Спецпризначенці "Омеги" ще в дві тисячі чотирнадцятому стали на захист нашої країни. А повномасштабне вторгнення рф в Україну загін зустрів у Донецькій області. Бійці і зараз на передовій.
Вони кожного дня ризикують своїм життям, аби здолати ворога. Щоб висловити вдячність і підтримати спецпризначенців, 12 шеф-кухарів разом приготують вечерю.
Андрій Магалецький, президент асоціації кулінарів України:
Завтра в нас буде відбуватися благодійна гастровечеря, це буде шоста благодійна вечеря, яку ми проводимо з командою. До цього в нас було 4 за кордоном, одна - в Україні. Кожну гастровечерю ми збираємо кошти для якогось військового підрозділу на конкретну потребу - це були запити дрони, це були автомобілі підвищеної прохідності, це були старлінки.
Цього разу збиратимуть гроші на лікування поранених військових із загону спеціального призначення "Омега". А також - на виробництво вітчизняних дронів-камікадзе, які необхідні нашим бійцям. Щоб здивувати відвідувачів, кухарі вже почали працювати!
Андрій Магалецький, президент асоціації кулінарів України:
Ми готуємо страви. У нас є одна страва комплімент для гостей. 5 різних страв і три настоянки, холодна закуска, гаряча основна страва, рибна, мʼясна, десерт.
Запланований на гастрозаході ще й аукціон. Учасники зможуть придбати, зокрема футболку "Шахтаря" з підписами гравців та прапори України з автографами Кирила Буданова і Віталія Кличка. А ще буде секретний лот - про нього гості дізнаються вже на вечері.
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