Ядерна зброя - це остання карта, яка залишається в путіна для можливої ескалації і для політичного шантажу. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив білоруський опозиціонер Франак Вячорка.

"Зараз Лукашенко, практично обійшовши всі конституційні обмеження, починає розміщати ядерну зброю. Навіщо путін це робить? Перше - зафіксувати всій контроль над Білоруссю, друге - лякати ядерною зброєю сусідів (в першу чергу Україну, країни НАТО, Польщу, Литву, Латвію), третє - підвищити ставки в тому числі для можливих переговорів", - зазначив Вячорка.

Він додав: "Вони могли вести вогонь і з території росії, але коли до прикладу зброя розміщена на території Білорусі, на кордонах чи недалеко від кордонів НАТО, це взагалі інша історія. Коли ця зброя буде використана, можливий удар у відповідь. Тоді росія може зійти від цього удару і сказати "ну це ж не з нашої території запускали", і тоді цей удар буде по території Білорусі".

Також опозиціонер розповів, чи зміниться на його думку баланс сил в регіоні після встановлення ядерної зброї на території Білорусі.

"Я не думаю, що баланс сил зміниться. Ми бачимо, що росія втрачає кожен день, Україна успішно наступає та відвойовує території. Ядерна зброя - це можливо остання карта, яка залишається в путіна для можливої ескалації і для політичного шантажу. Тому дуже важливо, щоб захід був сильний та єдиний у відповідь. Не треба чекати, щоб розміщення ядерної зброї закінчилось, потрібно розглянути превентивні санкції", - резюмував Вячорка.