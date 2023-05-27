Втрати ворога за добу: у Генштабі уточнили дані [ Редагувати ]
У зв'язку з надходженням уточнених розвідувальних даних, Генштаб відкоригував деякі позиції загальних втрат противника. Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.
Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти.
Вони повідомили, що завтрашні втрати окупантів будуть додані до сьогоднішніх вже скоригованих.
Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Дякуємо за розуміння.
За уточненими даними, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 206 200,
- танків - 3794 (-5) од.,
- бойових броньованих машин - 7449 (+7) од.,
- артилерійських систем - 3414 (+8) од.,
- РСЗВ - 574 (+2) од.,
- засоби ППО - 329,
- літаків - 313 (+3) од.,
- вертольотів - 298 (+2) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2990 (+49),
- крилаті ракети - 1036 (+31) од.,
- кораблі/катери - 18 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6183 (+11) од.,
- спеціальна техніка – 449.
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