Під Бахмутом українські бійці знищили групу окупантів разом з укриттям (відео) [ Редагувати ]
Бійці прикордонної служби під Бахмутом знищили групу окупантів разом з їхнім укриттям. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Аеророзвідка ДПСУ виявила переміщення групи ворожої піхоти поблизу Бахмута. Прихистком стрільців російсько-окупаційних військ служила напівзруйнована споруда, та недовго...
За даними прикордонників, після виявлення російського укриття, інформація була передана прикордонникам-мінометникам, які прямісінько в нього спрямували кілька десятків осколково-фугасних мін.
Щедрий вогонь знищив вороже укриття разом із 2 окупантами, ще 3 поранено.
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