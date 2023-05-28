У неділю, 28 травня, у Туреччині стартував другий тур президентських виборів. Сьогоднішнє голосування покаже, чи продовжить Реджеп Таїп Ердоган своє багаторічне правління, чи його змінить опозиціонер Кемаль Киличароглу.

Виборчі дільниці у Туреччині відкрилися о 08:00 за місцевим часом (збігається з київським). Голосування триватиме до 17:00. Згідно з розпорядженням Вищої виборчої комісії, до 18:00 заборонено робити прогнози, коментувати вибори та підбивати будь-які підсумки.

Перші результати почнуть публікувати після 18:00.

В день виборів діє низка заборон:

з 06:00 до 24:00 заборонено продаж спиртних напоїв.

у населених пунктах можуть носити зброю лише представники сил безпеки та порядку.

усі розважальні заклади, такі як денні кафе, кав'ярні та інтернет-кафе будуть закриті.

весілля дозволяється проводити після 18:00.

Хто претендує на пост президента

На черговий термін йде чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. При владі у різних ролях він перебуває вже 20 років. Цьогорічні вибори називають історичними, оскільки йому протистоїть опонент із реально великою підтримкою. Власне, через це Ердоган не виграв у першому турі.

Лідер Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу об'єднав навколо себе опозиційні сили та електорат, незадоволений правлячим режимом. Його називають ветераном турецької політики, хоча раніше він жодного разу не балотувався в президенти.

Результати першого туру

Ердоган - 49,52%

Киличдароглу - 44,88%

Оган - 5,17%

Індже - 0,43%

Ситуація перед другим туром

Сінан Оган, який посів третє місце, виступив на підтримку чинного президента. З урахуванням того, що у першому турі Ердогану для перемоги не вистачило менше 1%, це суттєво підвищує шанси у другому.

Тим часом зазвичай спокійний та миролюбний Киличдароглу вирішив змінити стратегію у пошуках голосів націоналістів. Зокрема він пообіцяв вислати з Туреччини всіх біженців. Аналітики вважають, що така риторика може відлякати прогресивних виборців та курдів, які багато в чому забезпечили йому високий результат 14 травня.

Свіжі опитування прогнозують перемогу Ердогана. За даними соціологічного центру Özdemir Araştırma, його готові підтримати 54,12% виборців, опонента - 45,88%.