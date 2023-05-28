У Туреччині стартував другий тур виборів: що відомо [ Редагувати ]
У неділю, 28 травня, у Туреччині стартував другий тур президентських виборів. Сьогоднішнє голосування покаже, чи продовжить Реджеп Таїп Ердоган своє багаторічне правління, чи його змінить опозиціонер Кемаль Киличароглу.
Виборчі дільниці у Туреччині відкрилися о 08:00 за місцевим часом (збігається з київським). Голосування триватиме до 17:00. Згідно з розпорядженням Вищої виборчої комісії, до 18:00 заборонено робити прогнози, коментувати вибори та підбивати будь-які підсумки.
Перші результати почнуть публікувати після 18:00.
В день виборів діє низка заборон:
- з 06:00 до 24:00 заборонено продаж спиртних напоїв.
- у населених пунктах можуть носити зброю лише представники сил безпеки та порядку.
- усі розважальні заклади, такі як денні кафе, кав'ярні та інтернет-кафе будуть закриті.
- весілля дозволяється проводити після 18:00.
Хто претендує на пост президента
- На черговий термін йде чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. При владі у різних ролях він перебуває вже 20 років. Цьогорічні вибори називають історичними, оскільки йому протистоїть опонент із реально великою підтримкою. Власне, через це Ердоган не виграв у першому турі.
- Лідер Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу об'єднав навколо себе опозиційні сили та електорат, незадоволений правлячим режимом. Його називають ветераном турецької політики, хоча раніше він жодного разу не балотувався в президенти.
Результати першого туру
- Ердоган - 49,52%
- Киличдароглу - 44,88%
- Оган - 5,17%
- Індже - 0,43%
Ситуація перед другим туром
Сінан Оган, який посів третє місце, виступив на підтримку чинного президента. З урахуванням того, що у першому турі Ердогану для перемоги не вистачило менше 1%, це суттєво підвищує шанси у другому.
Тим часом зазвичай спокійний та миролюбний Киличдароглу вирішив змінити стратегію у пошуках голосів націоналістів. Зокрема він пообіцяв вислати з Туреччини всіх біженців. Аналітики вважають, що така риторика може відлякати прогресивних виборців та курдів, які багато в чому забезпечили йому високий результат 14 травня.
Свіжі опитування прогнозують перемогу Ердогана. За даними соціологічного центру Özdemir Araştırma, його готові підтримати 54,12% виборців, опонента - 45,88%.
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Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує на виборах президента з 49,76% голосів за підсумками підрахунків бюлетенів з 92% урн. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримує 44,48%. Якщо жоден з кандидатів не набере за підсумками голосування понад 50%, відбудеться другий тур.
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