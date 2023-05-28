Мер Мелітополя заявив про суттєві втрати рф після вибухів у Бердянську [ Редагувати ]
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що велика кількість російських солдатів вже не зможе воювати після вчорашніх вибухів у тимчасово окупованому Бердянську. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Міський голова підтвердив інформацію про те, що вибухи у Бердянську пролунали на базі відпочинку "Хімік", на якій була "величезна концентрація" живої сили та техніки росіян.
Федоров нагадав, що після вибухів місцеві жителі почали оприлюднювати фото зруйнованої бази відпочинку.
Ми розуміємо, що досить значна кількість рашистів більше ніколи не зможе воювати проти наших Збройних сил України.
Він додав, що ворог зазнає втрат на Запорізькому напрямі щодня. Але, попри таку ситуацію, росіяни продовжують перекидати нове гарматне м'ясо в регіон.
Варто зауважити, що Бердянськ знаходиться приблизно за 100 кілометрів від лінії фронту.
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