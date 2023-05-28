Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив перед виборцями про свою перемогу у другому турі виборів і заспівав переможну пісню.

З даху автобуса у своєму рідному районі Стамбула Ердоган заявив своїм прихильникам:

Ми будемо правити країною найближчі п'ять років. Дай Боже, ми будемо гідні вашої довіри.

Ердоган назвав результати виборів у Туреччині святом демократії.

За останніми офіційними даними ЦВК Туреччини, після обробки 75% голосів Реджеп Тайіп Ердоган набирає 53,41% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу - 46,59%.

Реджепа Таїпа Ердогана вже привітали прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Сербії Олександр Вучич та голова Уряду національної єдності Лівії Абдель Хамід Дбейба.

На вулицях Стамбула та Анкари прихильники пана Ердогана вже святкують його перемогу.

За даними Anadolu, після опрацювання 98% бюлетенів пан Ердоган набрав 52,09%, Киличдароглу - 47,91%.

Реджеп Таїп Ердоган обіймає посаду президента Туреччини з 2014 року. До цього, з 2003 року, він керував країною як прем'єр-міністр.