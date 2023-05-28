Президент України Володимир Зеленський привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах в Туреччині.

Вітаю Президента Туреччини @RTErdogan з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

За останніми офіційними даними ЦВК Туреччини, після обробки 99,82% голосів Реджеп Таїп Ердоган набирає 52,15% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу - 47,85%.

Президентські вибори у Туреччині, другий тур (99,82%)

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив перед виборцями про свою перемогу у другому турі виборів і заспівав переможну пісню.

На вулицях Стамбула та Анкари прихильники Ердогана вже святкують його перемогу.

Реджеп Таїп Ердоган обіймає посаду президента Туреччини з 2014 року. До цього, з 2003 року, він керував країною як прем'єр-міністр.