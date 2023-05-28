Зеленський привітав Ердогана з перемогою на президентських виборах [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах в Туреччині.
Вітаю Президента Туреччини @RTErdogan з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023
За останніми офіційними даними ЦВК Туреччини, після обробки 99,82% голосів Реджеп Таїп Ердоган набирає 52,15% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу - 47,85%.
Президентські вибори у Туреччині, другий тур (99,82%)
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив перед виборцями про свою перемогу у другому турі виборів і заспівав переможну пісню.
На вулицях Стамбула та Анкари прихильники Ердогана вже святкують його перемогу.
Реджеп Таїп Ердоган обіймає посаду президента Туреччини з 2014 року. До цього, з 2003 року, він керував країною як прем'єр-міністр.
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Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив перед виборцями про свою перемогу у другому турі виборів і заспівав переможну пісню
Після обробки 54% бюлетенів президент Реджеп Таїп Ердоган набирає 54,47% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу - 45,53%
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує на виборах президента з 49,76% голосів за підсумками підрахунків бюлетенів з 92% урн. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримує 44,48%. Якщо жоден з кандидатів не набере за підсумками голосування понад 50%, відбудеться другий тур.
В Туреччині вже підрахували більш як 65% голосів виборців
Саме на Киличдароглу покладають надії прихильники змін у Туреччині та європейської інтергації. Тож чи настане завтра кінець епохи Ердогана? – зʼясовувала Ольга Жидецька.