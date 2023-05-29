Рада перенесла вихідний день в Україні: що відомо [ Редагувати ]
В Україні офіційно зробили 8 травня, коли відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, вихідним днем.
Про таке рішення парламенту повідомив заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
За його словами, за відповідний проєкт закону віддали свої голоси 317 народних депутатів.
До цього в Україні офіційним вихідним було 9 травня.
Україна запровадила пам’ятну дату у 2015 році. Цим рішенням прагнула долучитися до європейської традиції відзначення закінчення Другої світової війни, вшанування всіх борців із нацизмом, а також жертв війни.
В Україні, як і в Європі, символом памʼяті про Другу світову війну вважається мак памʼяті.
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