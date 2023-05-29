Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні - Боррель [ Редагувати ]
Росія буде готова до переговорів тільки в разі перемоги у війні проти України. При цьому навряд чи переговори відбудуться цього літа.
Про це заявив голова зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель.
"Я бачу явний намір Росії виграти війну. Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну", - заявив він.
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