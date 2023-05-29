Сьогоднішній день став одним із найважчих днів для України під час війни після того, як Росія завдала чергового удару по Києву.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Це практично реальність, у якій ми живемо щодня і щоночі. Це один із найважчих днів під час війни, і, на жаль, ми думаємо, що це може повторитися", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чому Москва націлилася на Київ, а не на військові об'єкти, Жовква заявив, що російські сили атакують цивільні райони, щоб "завадити Україні зробити те, що вона планує зробити на полі бою" - маючи на увазі очікуваний контрнаступ ЗСУ.

При цьому він додав, що Україна отримує допомогу зброєю "в набагато більшій кількості і якості" від міжнародної спільноти в рамках підготовки до контрнаступу. Водночас він повідомив, що Україні, як і раніше, потрібно "все більше і більше систем протиповітряної оборони".

"Нам потрібні винищувачі як частина протиповітряної оборони, тому що там, де у нас недостатньо зенітних і протиракетних систем, ми використовуємо літаки", - заявив Жовква.